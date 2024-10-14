Статистики рассказали, как выросли цены на топливо в сентябре.

Омскстат опубликовал индекс роста цен на автомобильное топливо. Выяснилось, что в сентябре бензин подорожал на 0,38%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года его стоимость выросла на 5,44%.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла за месяц на 0,3% каждая. Что касается марки АИ-98, то цена стала выше на 0,8%.

Что касается других видов топлива, то за месяц оно стало дороже на 1,3%. По сравнению с сентябрем прошлого года рост цен составил 11,76%.

Стоимость дизельного топлива выросла в сентябре на 0,3%. А газ подорожал на 4,7%.