Омск-Информ
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·Происшествия

Сейчас ведется розыск водителя легковушки. Пострадавшая девочка госпитализирована.
Сегодня около 14 часов на улице Молодогвардейской неподалеку от Омского многопрофильного техникума произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в полиции, неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2107 сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части.
После аварии водитель скрылся с места ДТП, бросив машину. Пострадавшую девочку госпитализировали.
В настоящее время ведутся поиски водителя. Омичей, которые владеют информацией об этом ДТП, просят позвонить по телефонам: 79-35-04 либо 102.
·Происшествия

Сейчас ведется розыск водителя легковушки. Пострадавшая девочка госпитализирована.
Сегодня около 14 часов на улице Молодогвардейской неподалеку от Омского многопрофильного техникума произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в полиции, неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2107 сбил 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части.
После аварии водитель скрылся с места ДТП, бросив машину. Пострадавшую девочку госпитализировали.
В настоящее время ведутся поиски водителя. Омичей, которые владеют информацией об этом ДТП, просят позвонить по телефонам: 79-35-04 либо 102.