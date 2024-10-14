ВТБ Лизинг поставил транспортные средства общей стоимостью около 59 млн рублей компании «Автоград 55». Она обслуживает регулярные маршруты в Омске.

ВТБ Лизинг поставил пять автобусов Zhongtong общей стоимостью около 59 млн рублей транспортной компании «Автоград 55», обслуживающей регулярные пассажирские маршруты в Омске. Автобусы серии Fashion обновят парк компании и города в целом, а также улучшат качество транспортного обслуживания жителей региона.

Автобусы Zhongtong оформлены в финансовый лизинг на семь лет с авансом 10 %. Выбранные заказчиком условия сделки позволяют ему обновить транспортный парк, распределив нагрузку на бюджет предприятия наиболее подходящим образом. Финансовая аренда – инструмент поддержки бизнеса, который помогает компаниям оптимизировать налогооблагаемую базу в период действия договора. Экономия предприятий на общей системе налогообложения может достигать 40 % за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Компания «Автоград 55» с 2014 года занимается обслуживанием регулярных городских маршрутов в Омске. Предприятие на постоянной основе расширяет и модернизирует парк транспортных средств, применяет в работе современное оборудование, обеспечивает всесторонний технический контроль подвижного состава, развивает команду профессиональных водителей и автослесарей, что позволяет выполнять задачи по перевозке пассажиров общественным транспортом эффективно, качественно и на высоком уровне безопасности.

Поставщиком транспортных средств выступило ООО «Автомаркет» – официальный представитель Zhongtong Bus в России, а также отечественных марок ПАЗ, ЛиАЗ и КАвЗ. Компания является ведущим дилером автобусной техники в Омской области и предлагает услуги по продаже автобусов, микроавтобусов и запчастей, а также занимается гарантийным, постгарантийным и техническим обслуживанием.

Zhongtong Fashion – городские автобусы, разработанные для комфортной перевозки пассажиров в плотном транспортном потоке. Конструкционно техника адаптирована для того, чтобы посадка, высадка и размещение в салоне были максимально удобными. Транспорт оснащается 5,7-литровым двигателем мощностью 280 л. с. и 6-ступенчатой коробкой передач, помогающей водителю сохранять контроль над дорожной ситуацией даже в условиях интенсивного движения. Системы отопления и кондиционирования, надежные дверные механизмы, защитные балки и различные элементы безопасности делают эти автобусы оптимальным общественным транспортом для ежедневного использования.

Лизинговая сделка реализована филиалом ВТБ Лизинг в Омске. Подразделение работает в Омской области с 2013 года и предлагает лизинг легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уточним, что по статистике ВТБ Лизинг, финансовая аренда автотранспорта востребована в Омской области. Количество различных авто, переданных в лизинг компаниям региона, выросло на 33 % в первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В частности, лизинговые продажи автобусов увеличились на 25 %, легковых автомобилей – на 70 %. Кроме того, в январе – сентябре этого года предприятия области приобрели в лизинг вдвое больше легкого коммерческого транспорта и в 2,5 раза больше полуприцепов, чем в эти же месяцы годом ранее.

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