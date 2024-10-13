Она проходит в Либеров-центре, которому в этом году исполняется 30 лет.

В музее «Либеров-центр» открылась выставка с лучшими произведениями Алексея Либерова. Экспозиция включает этапные произведения, которые привели талантливого художника к наградам и признаниям советской эпохи. Выставка включает в себя более 60 произведений мастера.

В экспозиции «Избранное» представлены живописные работы Алексея Либерова 1940–1950-х годов и произведения в технике пастели 1950–1990-х годов из фондов музея и собрания семьи художника. Богатые архивные материалы, эскизы и фотографии, выполненные художником, органично вошли и дополнили экспозиционное поле выставки.

Новая выставка позволит посетителям совершить путешествие по ключевым местам, определившим творческий путь художника.

Напомним, что Алексей Либеров – народный художник РСФСР, был членом-корреспондентом РАХ, лауреатом госпремии им. Репина, почетный гражданин Омска.