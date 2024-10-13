Начиналось все с распития спиртного, а кончилось уголовным делом.

47-летний житель Азовского района поступил в больницу с открытой раной живота. Как установили полицейские, мужчина получил ранение от 54-летнего односельчанина во время застолья с алкогольными напитками.

Между ними произошел конфликт, который завершился тем, что более старший взялся за кухонный нож и нанес приятелю удар в живот. Сельчанин был доставлен в больницу, врачам удалось его спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.