Омск-Информ
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Подрядчик планирует приступить к работам примерно через месяц.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске стартует в середине ноября. Эту дату «СтройТраст» назвал на совещании с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Напомним, на время ремонта мост у Телецентра не будут перекрывать полностью: несколько полос оставят для проезда. К началу работ на мосту «СтройТраст» также планирует заасфальтировать и открыть перекрестки бульвара Архитекторов.
Ремонт моста продлится до 1 декабря 2026 года.
·Авто

Подрядчик планирует приступить к работам примерно через месяц.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске стартует в середине ноября. Эту дату «СтройТраст» назвал на совещании с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Напомним, на время ремонта мост у Телецентра не будут перекрывать полностью: несколько полос оставят для проезда. К началу работ на мосту «СтройТраст» также планирует заасфальтировать и открыть перекрестки бульвара Архитекторов.
Ремонт моста продлится до 1 декабря 2026 года.