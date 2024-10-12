Омск-Информ
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·Авто

В областном правительстве рассказали, как продвигается реконструкция.
Все перекрестки бульвара Архитекторов в Омске планируют открыть для транспорта к середине ноября. Как сообщили в региональном правительстве, реконструкция продолжается на основных линейных участках от ТЦ «МЕГА» до улицы 70 лет Октября. На четырех километрах дороги почти доделали нижний слой асфальтобетона.
– Практически завершен самый трудоемкий и затратный по времени технологический процесс – переустройство всех инженерных коммуникаций. С окончанием работ на сетях строители завершат укладку асфальтобена, установят временные дорожные знаки для возобновления движения автомобильного транспорта, – сообщили чиновники.
Часть работ на съездах и разворотной троллейбусной площадке проведут в 2025 году.
·Авто

В областном правительстве рассказали, как продвигается реконструкция.
Все перекрестки бульвара Архитекторов в Омске планируют открыть для транспорта к середине ноября. Как сообщили в региональном правительстве, реконструкция продолжается на основных линейных участках от ТЦ «МЕГА» до улицы 70 лет Октября. На четырех километрах дороги почти доделали нижний слой асфальтобетона.
– Практически завершен самый трудоемкий и затратный по времени технологический процесс – переустройство всех инженерных коммуникаций. С окончанием работ на сетях строители завершат укладку асфальтобена, установят временные дорожные знаки для возобновления движения автомобильного транспорта, – сообщили чиновники.
Часть работ на съездах и разворотной троллейбусной площадке проведут в 2025 году.