Председатель правления Сбера прочитал лекцию студентам ОмГУ и сходил на прогулку по зимнему Любинскому.

Сегодня в Омске работал председатель правления Сбера Герман Греф. Как сообщил глава Омской области Виталий Хоценко, высокий гость встретился со студентами в новом главном корпусе ОмГУ на улице Фрунзе. Руководитель Сбера является выпускником этого вуза, а новый корпус университета начинали строить при его поддержке.

– Герман Оскарович прочитал ребятам лекцию о применении генеративного искусственного интеллекта в разных сферах, а также рассказал о важности планирования жизни, постановки целей и задач перед собой. После он ответил на вопросы студентов, получился хороший диалог, – отметил Хоценко.

После лекции для студентов Греф вместе с представителями Сбера и правительства Омской области прогулялся по заснеженному Любинскому проспекту, съездил в парк «Вокруг света» и посмотрел главные достопримечательности Омска.

Как добавил губернатор, правительство Омской области и Сбер наметили новые точки развития партнерства. Планов много.