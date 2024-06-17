Бывший директор Омского аэропорта 8 лет руководил воздушной гаванью города Манжерока.
Бывший директор Омского аэропорта Сергей Круглов оставил пост директора АО «Аэропорт Горно-Алтайск». Топ-менеджер 8 лет руководил маленькой воздушной гаванью возле города Манжерока. И уволился в марте нынешнего года. Далее эта должность досталась Валерию Глуховских, но и тот продержался всего месяц. Новым гендиректором стал Владимир Куликов.
Причина стремительных кадровых перестановок не озвучивается. Однако известно, что этой пертурбации предшествовало объявление о том, что Сбербанк стал единственным владельцем аэропорта Горно-Алтайска. Кроме того, глава Сбера Герман Греф сделал заявление, что банк выкупил у АФК «Система» 60 % акций воздушной гавани и получил над ним полный контроль. Выпускник юридического факультета Омского государственного университета собрался сделать авиаузел международным и построить новый терминал.
Вероятно, этими амбициозными планами и объясняется смена руководителей аэропорта.