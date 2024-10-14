Зимние каникулы нужно провести с пользой, так, чтобы надолго в памяти и на фото сохранились самые наилучшие воспоминания. А чтобы помочь сориентироваться, что, где, почем, РИА «Омск-информ» запускает проект PRO Новый год.

Начался один из самых активных деловых периодов: нужно успеть завершить массу дел, разобраться с финансами, а еще и к праздничному марафону подготовиться. Незадолго до Нового года время как будто сжимается в пружину. Вспомните последние дни года, когда времени буквально нет ни на что. Конечно же, о том, как встретить Новый год и провести зимние каникулы с пользой, лучше позаботиться заранее.

Всех нас ждут 11 дней новогодних и рождественских каникул. Мини-отпуск начнется в воскресенье, 29 декабря 2024-го, и продолжится до среды, 8 января 2025-го. По сравнению с прошлым годом, количество выходных увеличится на один день.

Несмотря на то что празднование Нового года – незыблемая традиция, многие задаются вопросом, уместно ли веселиться в столь сложное и тревожное время? Конечно же, отказываться от праздника не стоит. Ведь это важный рубеж, особый ритуал, портал между прошлым и будущим, завершение одного периода и начало очередного, нового. Ночь с 31 декабря на 1 января – событие нашей культуры и нашего отсчета времени. Но, возможно, не стоит устраивать слишком дорогой праздник: поменьше изысков – побольше пользы и искренности.

Например, можно встретить Новый год здорОво. Для этого не стоит прекращать занятия спортом, а напротив, находить время для активных прогулок перед и во время каникул.

Непосредственно перед новогодней ночью составьте праздничное меню, акцентируя внимание на здоровых продуктах. Вместо жирных и калорийных закусок выбирайте свежие овощи, фрукты, морепродукты и нежирное мясо. А для десертов стоит рассмотреть варианты с низким содержанием сахара или натуральные сладости, подойдут фрукты и орехи.

Если планируете употреблять алкоголь, выбирайте качественные напитки и старайтесь соблюдать меру. Помните о возможности приготовить безалкогольные коктейли напитки на основе спрайта, сока и свежих фруктов могут быть отличной альтернативой алкоголю.

Обязательно подготовьте интересные игры и развлечения, желательно активные: викторины или танцы. Это не только поднимет настроение, но и даст возможность двигаться.

Постарайтесь провести это время осознанно: планируйте вместе с родными и близкими важные события будущего года, говорите о том, что для вас важно, и обсуждайте, чего вы достигли за прошедший год. Это поможет создать атмосферу душевности и взаимопонимания.

Обязательно найдите время, чтобы уединиться, запишите свои идеи, желания и цели. Это поможет сфокусироваться на позитиве и даст направление вашим усилиям.

Встречая новый, 2025 год, помните: здоровье – это самый большой подарок, который вы можете сделать себе и своим близким. Проводите время с теми, кого любите, и создавайте события, воспоминания о которых останутся с вами надолго.

Итак, впереди: корпоративы, детские новогодние утренники и елки, покупка подарков и продуктов к праздничному столу. А еще надо позаботиться о внешнем виде, продумать не только то, в чем встречать Новый год, но и соответственно оформить помещение. И конечно, зимние каникулы можно провести за городом или в путешествии. Что, где, почем – читайте в предпраздничном проекте РИА «Омск-информ» PRO Новый год.