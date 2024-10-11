Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Роман Козлов назначен исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4.

В системе омского УФСИН случилась очередная кадровая ротация. С 9 октября временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4 стал Роман Козлов.

Специалист ранее, с 4 июля, возглавлял колонию-поселение № 12 в статусе врио. Тем не менее постоянным руководителем утвержден Сергей Иванов.

Отметим, что Роман Козлов продолжительное время работал заместителем начальника омского СИЗО-1.

·Общество

Роман Козлов назначен исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4.

В системе омского УФСИН случилась очередная кадровая ротация. С 9 октября временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4 стал Роман Козлов.

Специалист ранее, с 4 июля, возглавлял колонию-поселение № 12 в статусе врио. Тем не менее постоянным руководителем утвержден Сергей Иванов.

Отметим, что Роман Козлов продолжительное время работал заместителем начальника омского СИЗО-1.