В военном комиссариате региона рассказали, что большинство срочников направят на флот и в Вооруженные силы.

Военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин раскрыл детали осенней призывной кампании, стартовавшей с 1 октября. До декабря планируется призвать 2,5 тыс. омичей от 18 до 30 лет, а не до 27 лет, как было в предыдущий осенний призыв.

Большинство срочников направят на флот и в Вооруженные силы, еще 100 призывников будут служить в МЧС, Федеральной службе охраны, Росгвардии и ФСБ. У небольшой группы призывников есть шанс попасть в научные роты.

При этом призывников не будут привлекать к участию в СВО, не отправят для прохождения службы на территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья, уточняет «Вечерний Омск». Солдат, у которых есть жена и дети, престарелые или тяжелобольные родители, должны оставить служить вблизи места проживания.

Начальник Центра военно-врачебной экспертизы Владимир Семутенко отметил, что средний показатель годности призывников к службе в регионе сейчас составляет 70 %.