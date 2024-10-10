Ему придется трудиться на благо села 1,5 года.

Большереченский районный суд Омской области признал 34-летнего местного жителя виновным в хулиганстве. Преступление произошло 14 апреля в одном из кафе райцентра.

Как сообщалось ранее, мужчина отдыхал с приятелями, но после полуночи заскучал и пошел домой. Дома он взял ружье «Вепрь», зарядил его пятью патронами и снова отправился в кафе. Мужчина выстрелил в воздух, после этого стал направлять ствол ружья в сторону посетителей заведения.

Свою вину сельчанин признал. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года принудительных работ с удержанием 15 % из зарплаты в пользу государства. Карабин «Вепрь» у хулигана конфисковали.