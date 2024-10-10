На эти цели из бюджета города и области выделят 350 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о закупке новой техники для зимнего содержания города. Для прошлой зимы городские власти своими силами закупили специализированных машин на 150 млн рублей. В этом году к решению проблемы нехватки техники подключились областные власти.

– Для нормативного содержания Омска зимой необходимо 1800 единиц дорожной техники. У нас по факту 400 единиц. На закупку новой техники в бюджете города на 2025 год выделено 200 млн рублей, – рассказал мэр. – Уже сейчас проводим конкурсные процедуры, чтобы получить часть техники в этом году с постоплатой. Это самосвалы для вывоза снега, тракторы, снегороторы. Также в этом году ожидается поддержка со стороны правительства области на 150 млн рублей.

К уборке и вывозу снега прямо сейчас готовы 360 единиц техники. Оставшиеся 40 доукомплектуют к 1 ноября и пустят в работу, как только это будет необходимо.