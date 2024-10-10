Теперь ему грозит пожизненное заключение в колонии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков омской полиции задержали около леса неподалеку от Сыропятского тракта 18-летнего омича. Парень ходил в лес за оптовой партией наркотика – производное N-метилэфедрона. Из рюкзака молодого человека изъяли 925 граммов порошка.

На допросе парень рассказал, что он сделал уже 5 тайников-закладок в Центральном округе. Из них изъяли 597 граммов порошка.

Работу наркокурьера студент среднего специального учебного заведения нашел в мессенджере. Оптовые партии наркотика омич фасовал на съемной квартире. Делать закладки ездил на автобусе.

На парня завели 6 уголовных дел. Его заключили под стражу на время расследования. Омичу грозит лишение свободы на пожизненный срок.