Парень оказался рецидивистом, который вышел из колонии меньше недели назад.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего омича, который совершил два грабежа. Преступления произошли в Кировском и Советском округах.

Как сообщили в полиции, сначала парень напал на 20-летнюю студентку на Лукашевича и отнял у нее ноутбук. Девушка пыталась догнать грабителя, но не смогла.

Потом парень приехал к своей бабушке. Он попросил пожилую женщину расплатиться с водителем такси, а в подъезде вырвал у нее кошелек с 800 рублями и убежал.

Парня задержали в квартире у знакомой на улице Рокоссовского и поместили в следственный изолятор. Ранее его уже судили за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Омич вышел из колонии менее месяца назад.

Ноутбук парень продал случайному прохожему у Первомайского рынка за 1 500 рублей.