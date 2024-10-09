Еще в июне «зеленая комиссия» согласовала снос деревьев на улице 60 лет Победы. Когда там закончили ремонтировать дорогу, пришли «дровосеки».

Очередная масштабная вырубка деревьев происходит в Омске. На сей раз бензопилы городских «дровосеков» работают на улице 60 лет Победы со стороны нового кадетского корпуса. В общей сложности там снесут 213 деревьев. Еще в июне «зеленая комиссия» при мэрии признала их аварийными.

– В настоящее время проводится снос деревьев, далее будет производиться корчевка пней и посадка саженцев, – цитирует пресс-службу мэрии портал «Город55».

На улице 60 лет Победы, ведущей в аэропорт Омск-Центральный, в этом году ремонтировали дорогу. Как только эти работы закончились, взялись за деревья.

Ранее стало известно о вырубке 12 аварийных тополей на набережной Тухачевского напротив главного корпуса ОмГПУ. Вместо них высадят 20 канадских кленов.