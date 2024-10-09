Омск-Информ
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·Общество

Вместо старых и аварийных тополей запланирована высадка 20 канадских кленов.

На набережной Тухачевского, напротив главного корпуса Омского государственного педуниверситета, начали вырубать деревья. Как сообщили в городской администрации, под снос пойдут старовозрастные и аварийные деревья.

– Запланированы работы по замене старовозрастных и аварийных деревьев. В настоящее время проводятся работы по сносу 12 аварийных тополей, – приводит комментарий мэрии портал om1.ru.

Вместо вырубаемых деревьев до конца октября на набережной высадят 20 канадских кленов.

·Общество

Вместо старых и аварийных тополей запланирована высадка 20 канадских кленов.

На набережной Тухачевского, напротив главного корпуса Омского государственного педуниверситета, начали вырубать деревья. Как сообщили в городской администрации, под снос пойдут старовозрастные и аварийные деревья.

– Запланированы работы по замене старовозрастных и аварийных деревьев. В настоящее время проводятся работы по сносу 12 аварийных тополей, – приводит комментарий мэрии портал om1.ru.

Вместо вырубаемых деревьев до конца октября на набережной высадят 20 канадских кленов.