В регионе собрали 450 тысяч тонн этого корнеплода. Уже в следующем году область выйдет на самообеспечение по основным овощам.

Подорожания картофеля и других овощей в Омской области не будет, заявили в региональном Минсельхозе. В регионе собрали 450 тыс. тонн картофеля и около 100 тыс. тонн других овощей. Их урожайность самая высокая на территории Сибири и выше, чем в среднем по стране. Картофель сегодня стоит около 42 рублей за килограмм (самая низкая цена в СФО), и оснований для роста цен нет.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, уже в следующем году регион может выйти на самообеспеченность по основным овощам: картофелю, моркови, луку.

– Мы надеемся в конце 2025-го – начале 2026-го увидеть новый тепличный комплекс, который закроет всю потребность, и мы будем не только самым обеспеченным, но и станем самым самодостаточным для реализации наших овощей в другие регионы, – цитируют министра «Вести-Омск».

В июне сообщалось о планах по строительству под Омском тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов. Объем производства на новой площадке составит более 15 тыс. тонн овощей в год. Аналогичный комплекс появится в Таврическом районе. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве в Омске производственного комплекса по выращиванию зелени и салата на многоярусных стеллажах в закрытом помещении.