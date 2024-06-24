Там будут выращивать свыше 15 тысяч тонн огурцов и помидоров в год. Назван срок запуска проекта.

Там будут выращивать свыше 15 тысяч тонн огурцов и помидоров в год. Назван срок запуска проекта.

В селе Лузино Омского района будет построен огромный тепличный комплекс по выращиванию огурцов и томатов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Для реализации проекта группе компаний «Рост» власти предоставят земельный участок площадью 20 гектаров.

Объем производства на новой площадке составит более 15 тыс. тонн овощей в год, на предприятии будут работать свыше 300 человек.

– Инвестиции оцениваются в 10 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что договоренности о строительстве тепличного комплекса в Омской области были достигнуты на Петербургском экономическом форуме, прошедшем в начале июня.