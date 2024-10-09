Они маскируются под «комиссионные магазины».
В сентябре Банк России поместил пять компаний из Омска в список тех, у которых выявили признаки нелегальной финансовой деятельности. Одна из них незаконно использовала в своем наименовании слово «ломбард». Другие под вывеской «комиссионный магазин» незаконно выдавали займы.
– Нередки случаи, когда ломбарды маскируются под комиссионные магазины. Они могут приобретать имущество с правом обратного выкупа и продать залог в любое время, ведь по сути юридически залогом это и не является. Напоминаю, что настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Еще бывают ситуации, когда мошенники, которые скрываются под вывеской ломбардов, предлагают вложить сбережения под высокий процент. Но по закону ломбарды не имеют права привлекать средства от граждан, – объясняет заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.
Всего в предупредительном списке Банка России больше 4,5 тыс. организаций. Из них 26 зарегистрированы в Омской области.