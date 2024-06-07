Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ключевую ставку оставили прежней – 16 %. Однако в ближайшее время ее могут повысить.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 % годовых. Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, текущие темпы прироста цен замедлились и остаются вблизи значений I квартала.

– Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – отметили в омском отделении.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 26 июля.

·Экономика/Бизнес

Ключевую ставку оставили прежней – 16 %. Однако в ближайшее время ее могут повысить.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 % годовых. Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, текущие темпы прироста цен замедлились и остаются вблизи значений I квартала.

– Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – отметили в омском отделении.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 26 июля.