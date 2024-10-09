Организатором мероприятия выступает «Точка кипения Омск». Учеба для журналистов и блогеров пройдет на ее площадке.

В предстоящие выходные, 12–13 октября, на площадке «Точка кипения Омск» состоится запуск медиашколы «RT-Регион» для журналистов, сотрудников пресс-служб и блогеров от международного телеканала Russia Today. Организатором мероприятия выступает «Точка кипения Омск» при поддержке регионального отделения Союза журналистов России и министерства внутренней политики Омской области.

Октябрьский этап обучения будет посвящен репортажу, авторскому праву и созданию видеоконтента. Как сообщают организаторы, эти темы оказались наиболее востребованы омским медиасообществом.

– В ответ на веяния времени представители медиасферы ищут новые инструменты, позволяющие максимально «достучаться» до своей аудитории, которая предъявляет все более высокие требования к качеству и полезности контента, – говорит лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова. – «Заточка» текста под чтение с мобильных устройств, новостные клипы, применение искусственного интеллекта – эти и другие тренды требуют от современного журналиста и блогера постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию.

Представители телеканала Russia Today поделятся опытом, как выйти в топ новостной повестки в масштабе страны и за ее пределами. Также на учебе пойдет речь о создании и продвижении трендового контента на разных платформах, продюсировании и юридических консультациях по авторскому праву и защите изображений. Упор будет делаться на практике, а не теории. Второй этап обучения пройдет в ноябре.

На сегодняшний день на участие в медиашколе подано более 100 заявок. Зарегистрироваться можно на платформе regions.rt.com.