Поезд будут сопровождать концертные презентационные группы, сформированные из лучших творческих коллективов омских студотрядов. Посетителям помогут студенты-экскурсоводы.

С 8 по 15 октября проходит ежегодная акция «Электропоезд Знаний», направленная на профориентацию для учащихся из сельских районов. У тех, кто еще не определился с будущей профессией, есть возможность познакомиться с вузами Омска, а также с движением студенческих отрядов. В этом году акция для старшеклассников и студентов состоится в Калачинске, Татарске, Называевске, Иртышском. Из вузов в акции принимают участие ОмГУПС, ОмГПУ, ОмГУ, СибАДИ и Омский ГАУ.

– В юбилейный год совместно с «Омск-Пригород» мы запускаем «Электропоезд Знаний», который объединит практически все учебные заведения, с которыми мы сотрудничаем, и главное – покажет развитие студенческих отрядов регионов. В этом году акция проводится под эгидой юбилейного года и рассказывает о наших достижениях за этот период. И одной из важнейших задач является привлечение молодых жителей Омской области в студенческие, школьные и трудовые отряды, чтобы мы помогли создавать им условия дальнейшего развития, – рассказал заместитель председателя правления МООО «РСО» Алексей Потейко.

Электропоезд состоит из тематических вагонов с особым дизайном, представленным студотрядами и вузами региона, а также Омским областным профориентационным центром. Поезд сопроводят концертные презентационные группы, сформированные из лучших творческих коллективов омских студотрядов. Помощь посетителям окажут студенты-экскурсоводы.

– В этом году мы презентуем направления деятельности студенческих отрядов совместно с образовательными организациями высшего образования на территории Омской области. Также планируем сделать повторные выезды совместно с колледжами, которые располагаются на территории города Омска. Ребят ждет очень насыщенная программа. Презентуем наши направления, расскажем, где работают наши студенты в летний период, а также расскажем про получение рабочих профессий, – поделился руководитель Омского регионального отделения МООО «РСО» Александр Черепанов.

Напомним, что в 2024 году студенческие отряды Омской области отмечают 60-летний юбилей. Завершится год праздничным концертом, посвященным юбилею, который пройдет на «G-Drive Арене» Омска и объединит современных участников и ветеранов движения.