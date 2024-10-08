Родные не видели мужчину уже 4 дня.

В поселке Черлак на юге Омской области пропал 56-летний местный житель Василий Титаренко. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», в пятницу, 4 октября, мужчина отправился рыбачить на Иртыш и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку и сапоги-бродни, темные брюки, вязаную шапку.

Сообщить информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.