Гендиректор компании-концессионера заявил, что эти локации решено сохранить.

Гендиректор фирмы «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев обозначил перспективы площадок для выгула собак в парке «Зеленый остров». Компания, уже открывшая частный парк «Вокруг света», взяла эту локацию в концессию на 25 лет и намерена ее обустроить.

Несмотря на то что площадки не имели официальной регистрации, их передадут инвестору на техническое обслуживание, что обеспечит их безопасность и удобство для всех пользователей.

– В рамках концессионного соглашения ООО «Омск Сайдинг Инвест» берет на себя ответственность за развитие и благоустройство территории парка «Зеленый остров». Мы понимаем, насколько важно сохранить интересы местных жителей и обеспечить доступность социальных объектов для всех горожан, – цитирует Закриева 12 канал. – Мы гарантируем сохранение детских и спортивных площадок, а также зон для выгула собак в парке, обеспечивая их надлежащее состояние в соответствии с законодательством. Парк сохранит свою социальную функцию, оставаясь комфортным и безопасным местом для отдыха горожан.

Общий планируемый объем вложений в развитие «Зеленого острова» составит 2 млрд рублей.