За год она выросла с 4,9 млн до 10,2 млн рублей.

«Муниципальные рынки» Омска опубликовали отчет о своих финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия составила 141,9 млн рублей, а чистая прибыль – 10,2 млн.

По сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 4,5 млн (в 2022 году она составляла 137,4 млн). Прибыль выросла на 5,3 млн (в 2022 году – 4,9 млн).

Напомним, «Муниципальные рынки», так же как другие городские предприятия, превратят в акционерное общество. Однако единственным участником АО, по словам чиновников, будет муниципалитет. Уставный капитал составит 172 млн рублей.