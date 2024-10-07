Омск-Информ
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·Общество

Лабораторные исследования показали, что продукты изготовлены с нарушениями.
Сотрудники Роспотребнадзора за первые 9 месяцев года провели 334 проверки качества хлебобулочных и кондитерских изделий. В 106 случаях выявили нарушения.
– По итогам проведенных мероприятий прекращена реализация 8 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, общим объемом 47,681 кг, составлено 15 протоколов административных правонарушений на сумму 630 тысяч рублей, – сообщили в Роспотребнадзоре.
Отметим, что на прошлой неделе омичей предупредили о некачественном молоке.
2029
·Общество

Лабораторные исследования показали, что продукты изготовлены с нарушениями.
Сотрудники Роспотребнадзора за первые 9 месяцев года провели 334 проверки качества хлебобулочных и кондитерских изделий. В 106 случаях выявили нарушения.
– По итогам проведенных мероприятий прекращена реализация 8 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, общим объемом 47,681 кг, составлено 15 протоколов административных правонарушений на сумму 630 тысяч рублей, – сообщили в Роспотребнадзоре.
Отметим, что на прошлой неделе омичей предупредили о некачественном молоке.
2029