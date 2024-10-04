Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприятия, которое его производит, не существует.
Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу выявили в продаже молочную продукцию, которую производит фантомный завод. По адресу, где зарегистрирована компания «Биффидо», никакого предприятия на самом деле нет.
Продукция «Биффидо» могла попасть и в Омскую область. Где и в каких условиях ее производят, неизвестно. Она может быть опасна.
Тех, кто встретит на прилавках продукцию этого производителя, просят обратиться в омский Роспотребнадзор.
·Экономика/Бизнес

Предприятия, которое его производит, не существует.
Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу выявили в продаже молочную продукцию, которую производит фантомный завод. По адресу, где зарегистрирована компания «Биффидо», никакого предприятия на самом деле нет.
Продукция «Биффидо» могла попасть и в Омскую область. Где и в каких условиях ее производят, неизвестно. Она может быть опасна.
Тех, кто встретит на прилавках продукцию этого производителя, просят обратиться в омский Роспотребнадзор.