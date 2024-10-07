Бывший депутат горсовета Дмитрий Петренко публиковал фейки о Вооруженных силах РФ.

Омский областной суд оставил в силе приговор Куйбышевского районного суда Омска по уголовному делу бывшего депутата горсовета Дмитрия Петренко. В конце июля суд первой инстанции приговорил Петренко к 7 годам общего режима за фейки о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Беглого депутата также лишили возможности администрирования сайтов в интернете на 4 года. У него арестовали нежилое помещение на улице Звездная, 6. Защитник Петренко, Константин Гришакин, намеревался оспорить решение суда, но сделать это не удалось.

Дело рассматривалось судом в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ в отсутствие подсудимого, находящегося за пределами территории РФ. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с момента экстрадиции осужденного на территорию РФ либо с момента его задержания в нашей стране. По некоторым данным, Дмитрий Петренко скрывается во Франции.