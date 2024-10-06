Алина Герман очень расстроилась и поддержала других конкурсанток, оказавшихся в подобной ситуации.

Вчера, 5 октября, в Москве подвели итоги конкурса «Мисс Россия – 2024». Его финалистками стали 50 девушек со всей страны. Как ранее сообщал «Омск-информ», от Омска в финал вышла 22-летняя модель Алина Герман.

Однако красавице не удалось попасть в заветный топ-20. По итогам состязания 10 суперфиналисток определили голосованием, еще 10 выбрало жюри. А из оставшихся 20 отобрали победителей. Девушка расстроилась и поддержала других конкурсанток, не попавших в число 20 лучших.

– Я расстроилась, что не прошла я, и удивлена, что не прошли девочки, которых я считала достойными. Ни в коем случае я не говорю, что жюри отстой. Я человек непрофессиональный, я в этом мало что понимаю, поэтому не мне судить, – написала Алина Герман в своем телеграм-канале.

«Мисс Россия» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Первой вице-мисс – 22-летняя Ирина Миронова из Тольятти, а второй вице-мисс – 20-летняя Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.