Об этом Алина Герман написала в своих соцсетях.

Омичка Алина Герман попала в финал национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Радостной новостью 22-летняя девушка поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

– Наконец-то можно говорить… Я вышла в финал конкурса «Мисс Россия – 2024». Представляю город Омск. Очень надеюсь на вашу поддержку. УРА! – написала в своем аккаунте Алина Герман.

Отметим, что голосование началось 1 октября и продлится до 5 октября. По итогам первые десять участниц, набравшие наибольшее количество голосов, попадают в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия 2024» (еще 10 участниц определит жюри). Имена финалисток будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится уже в эту субботу.

Напомним, что голосование бесплатное. Проголосовать за омичку можно на сайте национального конкурса красоты «Мисс Россия». Оставить свой голос за понравившуюся участницу можно лишь раз в сутки.