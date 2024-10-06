Водитель «Лады» врезался в животное и столкнулся с иномаркой.

Вчера, 5 октября, в 19:20 стало известно об аварии с погибшими в Муромцевском районе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» на автодороге Омск – Муромцево – Седельниково врезался в неожиданно вышедшего на проезжую часть лося. После чего столкнулся с автомобилем «Тойота Ярис». В результате ДТП погибли четверо: пассажир иномарки, водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Личности всех погибших мужчин устанавливаются. В медицинское учреждение доставлены: водительница «тойоты» и ее 6-летний пассажир, а также двое пассажиров «Лады». Судя по снимкам с места аварии, обе машины полностью разбиты и восстановлению не подлежат.

Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося. На место выезжал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов. ПО факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, его расследование на контроле у областной прокуратуры.