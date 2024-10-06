В ближайшее время он вернется в Москву.

Уроженец Омска, 69-летний Анатолий Антонов завершил деятельность на посту посла России в США, на которой он находился с 21 августа 2017 года. Об этом рассказали агентству ТАСС в российском диппредставительстве в Вашингтоне. В ближайшее время он вернется в Москву.

Анатолий Антонов родился в Омске, затем окончил МГИМО. Сделал карьеру сначала в Министерстве иностранных дел СССР, а потом в МИД России, занимая различные должности.

В 2004–2011 годах работал директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Российской Федерации. С 2011 по 2016 год – заместителем министра обороны РФ. В 2016–2017 годах Антонов курировал общие вопросы военно-политической безопасности. После чего получил пост посла России в США.