Омск-Информ
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·Политика

Кто займет место в посольстве, пока неизвестно.
Сегодня, 10 октября, Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в США. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, что 69-летний Анатолий Антонов – уроженец Омска. Он получил диплом МГИМО, работал в министерстве иностранных дел СССР и в Министерстве иностранных дел России. С 2011 по 2016 год Антонов был заместителем министра обороны. В 2017 году его назначили послом.
Антонов завершил командировку в Вашингтоне в минувшую субботу. Кто займет его место, пока не сообщается.
·Политика

Кто займет место в посольстве, пока неизвестно.
Сегодня, 10 октября, Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в США. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, что 69-летний Анатолий Антонов – уроженец Омска. Он получил диплом МГИМО, работал в министерстве иностранных дел СССР и в Министерстве иностранных дел России. С 2011 по 2016 год Антонов был заместителем министра обороны. В 2017 году его назначили послом.
Антонов завершил командировку в Вашингтоне в минувшую субботу. Кто займет его место, пока не сообщается.