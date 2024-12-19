Специалист будет отвечать за международные связи в кредитной организации.

Бывший посол России в США уроженец Омска Анатолий Антонов стал советником главы банка ВТБ Андрея Костина. Специалисту доверят международные связи.

– На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС, – уточнили в банке.

В финансовой организации добавили, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет «особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России».

69-летний Анатолий Антонов был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в США в 2017 году. В 2004–2011 годах он возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 2011 года в качестве заместителя министра обороны РФ отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году был назначен заместителем министра иностранных дел России.