Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение.
Сотрудники Омского водоканала отключат горячую воду жителям микрорайона Нефтяники. Это связано с ремонтом на водопроводе на улице Заозерной. Специалисты подключат два новых трубопровода, установят новую запорную арматуру диаметром 800 мм и заменят запорную арматуру диаметром 300 мм.
Отключение от горячей воды будет со среды, 9 октября, с 02:00 ч до 10 октября, 01:00 ч.
Под отключение попадают адреса:
- Ул. Заозерная, 1, 1а, 3, 3а, 3б,3в, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/1 (в том числе киоски первомайского рынка), 11а, 11б, 11в, 11г, 13а, 13/1, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/5а, 17, 17а, 19а, 32, 32/1, 32к3, 32/5, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 40;
- Ул. Менделеева, 14/1, 14, 12, 12/1, 10/1, 10, 16/1, 16/3, 23, 23а, 23к1, 25, 25а, 27, 32б, 33;
- Ул. С. Тюленина, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9/1, 9, 7, 3/2, 5в, 11, 12, 13, 14, 15, 18;
- Ул. Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 42к1, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48;
- Ул. Бархатовой, 2, 6г;
- Ул. Белозерова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 8/1, 14, 14/1;
- Ул. Лаптева, 3, 5, 3а;
- Пр. Королева, 3/2;
- село Пушкино.
Омский водоканал приносит местным жителям извинения за временные неудобства.
Ранее «Омск-информ» сообщал об отключении воды для жителей Левобережья. Это связано с ремонтом на бульваре Архитекторов. Отключать будут уже в этот понедельник, 7 октября.