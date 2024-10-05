Омск-Информ
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·Общество

Публикуем список адресов, попадающих под отключение.

В понедельник, 7 октября, омичам на Левобережье практически на сутки отключат воду. По информации сотрудников Водоканала, ремонт на водопроводе будут проводить с 10:00 до 24:00 ч. Это связано с работами на бульваре Архитекторов.

Под отключение попадают:

  • частные жилые дома п. Чукреевка,
  • ул. Веселая, 1–3 Новороссийские и Верхнеднепровские,
  • ул. Меридиальная, ул. Чукреевская, ул. Полевая,
  • ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик» ул. Кольцевая, ул. Папанина,
  • ул. Титова, ул. Деловая.

Специалисты Омскоого водоканала приносят местным жителям извинения за неудобства и надеются на понимание.

·Общество

Публикуем список адресов, попадающих под отключение.

В понедельник, 7 октября, омичам на Левобережье практически на сутки отключат воду. По информации сотрудников Водоканала, ремонт на водопроводе будут проводить с 10:00 до 24:00 ч. Это связано с работами на бульваре Архитекторов.

Под отключение попадают:

  • частные жилые дома п. Чукреевка,
  • ул. Веселая, 1–3 Новороссийские и Верхнеднепровские,
  • ул. Меридиальная, ул. Чукреевская, ул. Полевая,
  • ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик» ул. Кольцевая, ул. Папанина,
  • ул. Титова, ул. Деловая.

Специалисты Омскоого водоканала приносят местным жителям извинения за неудобства и надеются на понимание.