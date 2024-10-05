Это стала третья точка для этой сети.

В официальной группе настольных игр Hobby Games еще в начале сентября разместили информацию об открытии еще одного магазина в Омске. Как стало известно недавно, магазин будет находиться в Ленинском округе — Карла Маркса, 45.

Ранее в этом здании находился книжный магазин «Центр-книга». Напомним, что сейчас в Омске функционируют уже две точки Hobby Games. По данным их группы в ВК, одна точка находится в ТК «Триумф» (улица Березовского, 19), а вторая - на улице Герцена,1.

Напомним, что сеть магазинов настольных игр Hobby Games насчитывает 1 000 точек по всей России и СНГ. Помимо настольных игр, в ассортимент магазина входят книги, комиксы, пазлы, головоломки и аксессуары.