Глава СУ СК РФ поручил как можно скорее завершить расследование уголовного дела и передать его в суд.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Омской области Евгению Осадчуку разобраться с ситуацией, связанной с нарушением прав дольщиков. Речь идет о ЖК «На Кирова», где с 2013 года не могут достроить 16-этажный дом.

В 2015 году строительство прекратилось, после чего компанию признали банкротом. Право на завершение строительства передали другому застройщику. Хотя из бюджета были выделены деньги на проведение работ, дом не сдали в срок.

Ранее «Омск-информ» писал об этой ситуации. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела и направить его в суд, после чего предоставить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.