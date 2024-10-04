Только за август заведения общепита заработали 3 млрд рублей.

Сотрудники Омскстата опубликовали информацию по динамике оборота омских заведений общепита по итогам прошедших 8 месяцев. В 2024 году с января по август выручка составила свыше 21,7 млрд. В 2023-м за аналогичный период этот показатель составил 18 млрд рублей.

Из данных специалистов можно проанализировать, как двигались финансовые потоки в летние месяцы. За лето 2024 года выручка омского общепита составила 8,7 млрд рублей. А за лето 2023 года она составила 7,4 млрд рублей. Минувшее лето превышает прошлогодние значения в 1,18 раза.

Отметим, что в 2024 году максимальный оборот за прошедшие 8 месяцев показал август: выручка составила 3 млрд рублей.