Такая опция появилась на «Госуслугах».

На портале «Госуслуги» для омских многодетных семей создали возможность получить электронные удостоверения. По словам представителей регионального Минтруда, это облегчит жизнь семейным парам. Ведь бумажные удостоверения есть риск потерять, а электронные гораздо более удобны в использовании. Такой документ можно использовать по желанию наряду с бумажным вариантом.

Теперь многодетные семьи смогут предъявить удостоверение, показав QR-код из приложения «Госуслуги», и получить скидку. Электронные удостоверения необходимы для получения льгот.

– Эта возможность предоставляется в рамках эксперимента, который продлится с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года. В рамках эксперимента также тестируется возможность отображения удостоверения многодетной семьи в личном кабинете на портале «Госуслуги». Этот документ необходим для получения льгот, – рассказал зампредседателя правительства и министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Также представители ведомства предупредили омичей о возможных «шероховатостях» во время тестового периода.

– На начальном этапе возможны незначительные «шероховатости» в работе системы. При возникновении таких ситуаций мы рекомендуем жителям обратиться в МФЦ по месту жительства – специалисты окажут необходимую консультацию, – сообщили в Минтруде.

Специальный QR-код из приложения «Госуслуги» уже появился в разделе «Документы», в личном кабинете каждого члена многодетной семьи. Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на «Госуслугах» в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода. Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Чтобы считать его, проверяющему понадобится сервис «Госкан».