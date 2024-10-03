Теперь омичи могут платить в рассрочку, когда едут в общественном транспорте.

Сегодня, 3 октября, омичи столкнулись с необычным сервисом при оплате проезда в общественном транспорте, сообщает Ом1. Теперь через Систему быстрых платежей горожане могут купить билет в рассрочку.

Если при оплате пассажир выберет способ «Оплата частями», его перенаправят на сервис «Плайт», где нужно зарегистрироваться по номеру телефона. Затем можно заплатить за проезд 6 рублей 75 копеек. После чего последуют еще пять платежей в размере 4 рублей 5 копеек. Как именно будут списываться деньги, не уточняется.

Напомним, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте стоит 35 рублей. До конца года при оплате через QR-коды билет будет стоить на 8 рублей меньше – 27 рублей.