Организацию возглавил возглавил Андрей Седачев после Сакена Хусаинова.

Состоялась отчетно-предвыборная конференция Омского отделения Союза архитекторов России. На мероприятии стал известен новый председатель организации. Им стал Андрей Седачев. В этой должности архитектор проработает 4 года.

Напомним, что ранее Омское отделение Союза архитекторов возглавлял другой уважаемый представитель данной сферы, автор башен-близнецов на проспекте Маршала Жукова Сакен Хусаинов.

Новоизбранный глава хорошо известен в архитектурной среде. Среди проектов Седачева отель 50/60, набережная Оми и малоэтажные здания на Заозерной.