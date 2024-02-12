Архитектор Александр Семахин планирует открыть в помещении творческую мастерскую. Ему предстоит согласовать передачу недвижимости в департаменте архитектуры.
Помещение Союза архитекторов, которое находится в доме №18 на улице Красный Путь, могут отдать Александру Семахину. Он планирует открыть там мастерскую. Омич подал соответствующую заявку, которая была рассмотрена на заседании правления Омского отделения Союза архитекторов России. Большая часть правления поддержали инициативу. Теперь Семахину предстоит согласовать передачу недвижимости в департаменте архитектуры.
– Согласовать передачу освободившихся помещений на ул. Красный Путь, 18, площадью 35 м2 архитектору Семахину А. В. под свою творческую мастерскую при обязательном согласии департамента имущественных отношений администрации Омска (ДИО) на предложение ООСАР. Председателю правления направить ДИО письмо с просьбой заключить договор аренды сроком на 11 месяцев на имя члена ООСАР Семахина А. В., – говорится в протоколе.
Александр Семахин является членом Союза архитекторов. Согласно данным сервиса «Руспрофиль», он является учредителем ООО «Капитель» и ООО «ЭПЦ».
Отметим, что в настоящее время офис Союза архитекторов располагается на улице Чапаева, 71/1.