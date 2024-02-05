Претендент в главные архитекторы региона не оплатила членские взносы. Она рассказала «Омск-информу», что закрыла все долги.

Претендент в главные архитекторы региона не оплатила членские взносы. Она рассказала «Омск-информу», что закрыла все долги.

Несколько дней назад активно обсуждался неприятный казус, в который попала заместитель министра строительства, главный архитектор Омской области Наталья Старченкова. Чиновница также является одним из претендентов на главные архитекторы на новый срок. Но на заседании правления Омского регионального отделения Союза архитекторов России выяснилось, что она какое-то время не платила членские взносы. Это 3500 рублей в год. По уставу за такое нарушение исключают из состава организации. Поэтому судьба заместителя главы Минстроя висела на волоске.

– На момент заседания не оплачены взносы тремя членами ООСАР, а на момент оформления протокола один член ООСАР Старченкова Н. С. не выполнила уставные обязательства, – указано в протоколе заседания от 29 января.

Кроме того, в документе говорится, что бывший главный архитектор Альберт Каримов уплачивал взносы в полном объеме, даже достигнув 70-летнего возраста. Хотя по уставу должен был отдавать всего 1500 рублей в год.

Члены правления договорились отправить письмо Наталье Старченковой и подождать решения вопроса. В противном случае стартовала процедура исключения из рядов областного Союза архитекторов.

Как выяснил «Омск-информ», чиновница избежала казуса, оплатив взносы.

– Все в порядке с Союзом архитекторов. Там существовал какой-то период, когда существовал долг по членским взносам. Сейчас все оплачено. Это обычные люди, которые пишут все, что хотят. Не осуждаю, – рассказала Наталья Старченкова.

Напомним, что Наталья Старченкова претендует на пост главного архитектора наряду с двумя другими представителями Союза архитекторов, Сакеном Хусаиновым и Ольгой Шитиковой.