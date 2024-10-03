Ее площадь составляла около 20 тысяч квадратных метров.

Прокуратура Советского округа Омска по наводке СМИ обнаружила несанкционированную свалку на пересечении улиц 22 Апреля и Доковская. Площадь участка по складированию твердых бытовых отходов составила около 20 тысяч квадратных метров.

Ведомство направило в суд иск к омскому департаменту городского хозяйства, чтобы нарушения устранили. Центральный районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Сейчас огромная мусорная куча, скопившаяся в этой локации за лето, ликвидирована.

Ранее «Омск-информ» писал о неиссякаемой стихийной свалке на проезжей части на улице Доковской. По данным омской мэрии, в незаконном складировании отходов оказались виноваты нелегальные возчики мусора, автосервисы, а также дачники-грязнули из располагающихся по соседству СНТ.