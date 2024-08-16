Сообщение о ее «передвижениях» написали в соцсетях.

В соцсетях омичи пожаловались на мусорную свалку, которая стала занимать полосу движения на проезжей части по улице Доковской в Советском округе. Очевидцы выразили опасение, что стихийная свалка может спровоцировать ДТП.

Корреспонденту «Омск-информ» в мэрии ответили, что участок улицы Доковской является местом притяжения для нелегальных возчиков мусора, автосервисов, а также нечистоплотных дачников с местных СНТ. Ранее службы благоустройства ставили дополнительные емкости для мусора, однако они становились полными за считанные часы. Площадку регулярно очищали бригады из Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также регоператора «Магнит». Однако санплощадку и территорию по периметру снова заваливали несанкционированными отходами.

– После очередной очистки территории работники УДХБ вырыли траншею, чтобы исключить возможность образования свалки, – нелегальных мусорщиков и это не остановило, они стали сбрасывать отходы ближе к дороге, – пояснили представители мэрии.

В администрации добавили, что для решения проблемы в ближайшее время планируется установить ограждения. «Омск-информ» продолжит следить за развитием ситуации.