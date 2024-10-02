Женщина столкнулась с валидатором, который работал некорректно.

Сегодня, 2 октября, в одном из омских пабликов появилась жалоба от пассажирки автобуса № 24. Омичка рассказала, что в салоне не было кондуктора, а были установлены валидаторы. Из-за проблем с терминалом женщина заплатила несколько раз.

– Приложила карту, а терминал не среагировал никак! Приложила второй раз, тоже ничего, – рассказала омичка. – Больше не стала пытаться произвести оплату. Посмотрела операции в банке онлайн, и у меня 2 раза списались деньги!

Пассажирка возмутилась, что на маршрут выпустили автобус, в котором валидаторы работают некорректно. Омичка отметила, что ситуация была бы более критичной, если бы 70 рублей за проезд отдала не она, а пенсионер или ребенок.

Напомним, что ранее омичи столкнулись с тем, что при оплате через NFC-таблички с них сняли лишние деньги. Эти средства уже начали возвращать.