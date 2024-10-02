Он будет создан в рамках проекта Омского ГАУ «Международная школа экологической дипломатии».

В Омске стартовал проект под руководством профессора ОмГАУ им. П. А. Столыпина Оксаны Козловой. Проект «Международная школа экологической дипломатии» был представлен на конкурсе грантов социально ориентированным некоммерческим организациям Омской области на развитие гражданского общества в 2024 году Омской региональной общественной экологической организацией «Земля – наш общий дом».

Первым этапом проекта является создание онлайн-курса «Экологическая дипломатия» для учащихся старших классов школ, а также студентов вузов. Также будет подготовлена аналогичная программа для преподавателей – «Инструменты экологической дипломатии». При разработке курса планируется подготовка учебно-иллюстративного, информационно-интерактивного и презентационного материала; подготовка платформы для проведения онлайн-курса и сертификатов о повышении квалификации участникам, а также отбор участников для проектной сессии.

Напомним, что организатором конкурса выступило министерство внутренней политики Омской области при поддержке Фонда президентских грантов. Социальными партнерами организации при реализации проекта стали: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, Омский ГАУ, Евразийский национальный университет им. Л. И. Гумилева, Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды «Экологический центр».